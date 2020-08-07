محافظ الغربية يكشف تفاصيل انهيار عقار الرجبي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:20 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تفاصيل إنهيار أحد المنازل في المحلة، موضحا أنهم تلقوا بلاغ أمس في الخامس والنصف عصرا بانهيار منزل في منطقة الرجبي، ارتفاع العقار بها يكون 5 طوابق فقط.

وأوضح "رحمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن العقار المنهار كان به 10 أفراد لحظة الانهيار، منهم اثنين تم نقلهم للمستشفى، والباقي توفوا تحت الانقاض وهم رجل وسيدتين و5 أطفال.

وأوضح محافظ الغربية، أن اللجنة الهندسية لم تحدد بعد سبب انهيار العقار، وجاري فحص العقارات المحيطة للتأكد من سلامتها، ولا يوجد أحد تحت الانقاض حاليا.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المحاسبة أماني النادري، بتشكيل لجنة إغاثة لصرف مساعدات وتعويضات لأسر ضحايا ومصابي "منزل الرجبي المنكوب".

كما وجه "رحمي" اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بإخلاء 3 منازل آيلة للسقوط، في محيط "منزل الرجبي المنكوب"، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة وجود تنسيق كامل مع مسئولي وقيادات الأجهزة الأمنية لفرض طوق أمني في محيط المنزل السكني المنهار ووضع سياج لتأمين سكان القاطنين بتلك المنطقة.

وقرر محافظ الغربية، تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار منزل الرجبي المنكوب بشكل مفاجئ.

كما وجه محافظ الغربية، بضرورة معاينة العقارات المجاورة للمنزل المنهار وتحديد الأضرار الناجمة عن انهيار المنزل عليها.

وأمر محافظ الغربية، الذي انتقل إلى موقع العقار المنهار، بإخلاء العقارات المجاورة للمنزل المنهار، حرصًا على سلامتهم.

وكشف مصدر داخل حي أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أن "عقار الرجبي المنكوب" كان يضم 5 أسر تسكن في 5 طوابق يتكون منها العقار المنهار.

وأوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية الأجهزة المعنية نجحوا في إنقاذ شخصين من تحت أنقاض "منزل الرجبي المنكوب" بينما تتواصل أعمال البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وقال مصدر داخل حي أول المحلة إنه من المرجح أن يكون هناك 5 أشخاص مفقودين بينهم سيدة و4 أطفال تحت الأنقاض، وجرى انتشال 3 جثث حتى الآن.

وأكد شهود عيان على حادث انهيار منزل في منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية أن السبب وراء انهيار المنزل يرجع إلى وجود أعمال خاصة بالصرف الصحي بجوار المنزل.

وقال محمد الشريف، أحد أهالي منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى، إن المنزل المنهار كان يجري فيه أعمال حفر بسبب تغير خطوط الصرف الصحي ولأن المنزل ليس مقام علي أعمدة خرسانة مسلحة تسبب ذلك في تصدعه وسقوطه بالكامل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقار بوابة الفجر انهيار المحلة الغربية اصابة

أخبار تهمك

سعد الصغير يجري عملية تركيب دعامتين. .تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 28 دقيقة

جوارديولا يمنح برشلونة صفقة ذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- تعرض منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب للسرقة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ ساعة و نصف

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ ساعة و نصف

الفجر تكشف كيف سرق مجهولون فيلا محمود الخطيب؟

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

الأسبوع المقبل.. روسيا تسجل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ 18 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 7 ساعات

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ أقل من ساعة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. زيدان يدفع بـ"هازارد" أمام مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. محافظ الغربية يصل إلى عقار المحلة المنهار (صور)

عاجل.. مدير أمن الغربية يصل إلى منطقة انهيار عقار المحلة (صور)

5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لأهالي عقار المحلة المنهار (صور)

إصابة ٣ عمال فى انهيار منزل قديم بالغربية

مصرع شخص وإصابة ٤ آخرين فى عقار طنطا المنهار

عاجل.. أول قرار من محافظ الغربية بشأن عقار طنطا المنهار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:16 م

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

06:13 م

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

07:00 م

عاجل.. زيدان يدفع بـ"هازارد" أمام مانشستر سيتي

07:25 م

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا