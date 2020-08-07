محافظ الغربية يكشف تفاصيل انهيار عقار الرجبي

كشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تفاصيل إنهيار أحد المنازل في المحلة، موضحا أنهم تلقوا بلاغ أمس في الخامس والنصف عصرا بانهيار منزل في منطقة الرجبي، ارتفاع العقار بها يكون 5 طوابق فقط.





وأوضح "رحمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن العقار المنهار كان به 10 أفراد لحظة الانهيار، منهم اثنين تم نقلهم للمستشفى، والباقي توفوا تحت الانقاض وهم رجل وسيدتين و5 أطفال.





وأوضح محافظ الغربية، أن اللجنة الهندسية لم تحدد بعد سبب انهيار العقار، وجاري فحص العقارات المحيطة للتأكد من سلامتها، ولا يوجد أحد تحت الانقاض حاليا.





ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المحاسبة أماني النادري، بتشكيل لجنة إغاثة لصرف مساعدات وتعويضات لأسر ضحايا ومصابي "منزل الرجبي المنكوب".





كما وجه "رحمي" اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بإخلاء 3 منازل آيلة للسقوط، في محيط "منزل الرجبي المنكوب"، حفاظًا على أرواح المواطنين.





وأكد محافظ الغربية على ضرورة وجود تنسيق كامل مع مسئولي وقيادات الأجهزة الأمنية لفرض طوق أمني في محيط المنزل السكني المنهار ووضع سياج لتأمين سكان القاطنين بتلك المنطقة.





وقرر محافظ الغربية، تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار منزل الرجبي المنكوب بشكل مفاجئ.





كما وجه محافظ الغربية، بضرورة معاينة العقارات المجاورة للمنزل المنهار وتحديد الأضرار الناجمة عن انهيار المنزل عليها.





وأمر محافظ الغربية، الذي انتقل إلى موقع العقار المنهار، بإخلاء العقارات المجاورة للمنزل المنهار، حرصًا على سلامتهم.





وكشف مصدر داخل حي أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أن "عقار الرجبي المنكوب" كان يضم 5 أسر تسكن في 5 طوابق يتكون منها العقار المنهار.





وأوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية الأجهزة المعنية نجحوا في إنقاذ شخصين من تحت أنقاض "منزل الرجبي المنكوب" بينما تتواصل أعمال البحث عن ناجين تحت الأنقاض.





وقال مصدر داخل حي أول المحلة إنه من المرجح أن يكون هناك 5 أشخاص مفقودين بينهم سيدة و4 أطفال تحت الأنقاض، وجرى انتشال 3 جثث حتى الآن.





وأكد شهود عيان على حادث انهيار منزل في منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية أن السبب وراء انهيار المنزل يرجع إلى وجود أعمال خاصة بالصرف الصحي بجوار المنزل.



