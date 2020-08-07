سعد الصغير يجري عملية تركيب دعامتين. .تعرف على التفاصيل
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:19 م
مي مرسي
تعرض الفنان سعد الصغير لأزمة صحية في الفترة الأخيرة ولكنه لم يعلن عن ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر "الصغير" من خلال تصريحات صحفية أنه قام بإجراء عملية تركيب دعامتين وطمأن جمهوره عليه حيث يعيش حالته الطبيعية الآن ولم يكشف عن ذلك لعدم قلق جمهوره عليه.
يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير فى مشاركته فى السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد إمبابة" الذى شارك فى بطولته عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وريكو وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودى وبوسى شاهين ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى.
وذكر "الصغير" من خلال تصريحات صحفية أنه قام بإجراء عملية تركيب دعامتين وطمأن جمهوره عليه حيث يعيش حالته الطبيعية الآن ولم يكشف عن ذلك لعدم قلق جمهوره عليه.
يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير فى مشاركته فى السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد إمبابة" الذى شارك فى بطولته عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وريكو وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودى وبوسى شاهين ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى.
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