مرتضى: دعونا جروس لحضور الزمالك ورفض.. وأتعرض لهجوم يمس الشرف

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن بعض الأمور المتعلقة بالفريق والمدربين السابقين.





وقال مرتضى منصور في تصريحاته لأعضاء نادي الزمالك: "لم نقصر مع المدربين السابقين للفريق وقمنا بدفع كافة المستحقات الخاصة بفيريرا، وحرصنا على تكريم جروس بعد انتهاء عقده، وحتى قضية النقاز مازالت في القضاء ونادي الزمالك له فلوس عند اللاعب لأننا لم نقصر معه في أي مستحقات".





وتابع: "جروس ذهب إلى نادي الصيد يلعب الكرة وقلنا له تعال النادي للحصول على مستحقاته ولكنه لم يأت، ومع ذلك أي شخص يقوم برفع دعوة ضدنا يخسرها بدليل مايوكا وغيره من اللاعبين".





وأضاف: "نرسل رساله خاصة إلى المستشار تركي آل الشيح نقول فيها حمد الله هلى سلامتك".





وواصل: "أواجه قلة أدب من كتائب إلكترونية تمس الشرف.. أقول لهم بلاش أنا وإلا ستحدث أمور ستخرب بيوت".





واختتم: "مصطفى يونس قال إن مرتضى منصور أفضل رئيس نادي في مصر، البعض يريد عودة الزمالك إلى الخلف بوجود بعض الأشخاص الفاشلين وهذا لم ولن يحدث".



