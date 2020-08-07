فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

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تعرض الفنان فاروق فلوكس والد الفنان أحمد فلوكس لوعكة صحية، في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى دخوله المستشفى.



وأوضح الفنان أحمد فلوكس في تصريحات صحفية، أن والده قد أجرى عملية المرارة في الفترة الأخيرة وهذا هو سبب دخوله المستشفى.



وكانت "فلوكس" قد شارك صورة لوالده عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "الحمد لله.. تقوم وتخرج لنا بألف سلامة يا ضهرى، ربنا يحفظك ويخليك لينا