مرتضى منصور: الزمالك سينافس على لقب الدوري في وجود تقنية الفيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:57 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بيشاي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه سينافس على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل تواجد تقنية الفيديو.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته اليوم: "سعيد بتواجد مسؤولي الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي داخل ناديهم من أجل سماع اقتراحاتهم، والحمدلله على نجاح الجمعية العمومية المحترمة التي نجحت في ظل ظروف صعبة من وجود فيروس كورونا وارتفاع درجة الحرارة الكبير".

وتابع: "ملف استكمال بطولة الدوري منحته للمدير الفني بسبب حرصه على الاستعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا.. وهذا دوري الإكراه ومع ذلك أطمئن لأن بوجود تقنية الفار الزمالك سينافس على الدوري ولن يكون موجود في المركز الثاني".

واختتم: "كريم حسن شحاتة يحارب نادي الزمااك لكني أنتظر قرار رادع من رئيس الإذاعة لوقف المهزلة الذي يقوم بها".

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