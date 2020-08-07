الأكاديمية العربية للنقل البحري: مصر تهتم بإقامة المناطق اللوجيستية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
قال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن قناة السويس ليست مجرد قناة تعبر من خلالها السفن، وذلك في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأشار إلى أن مصر تهتم بصناعات القيمة المضافة وإقامة المناطق اللوجيستية بتلك المنطقة الحيوية، مضيفا «نحن في الأكاديمية نفخر بالتعاون مع وزارة النقل المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات التصميم ودراسة الجدوى وكذا تصميمات الرؤية المتكاملة».

ولفت إلى أن القيادة السياسية في مصر تهدف إلى جعل الموانئ الأكثر جذبًا لحركة التجارة العالمية والاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لذلك.

وأوضح: لازال النقل البحري وسيظل هو رقم واحد بين قطاعات النقل فهو نقل مستدام نظيف صديق للبيئة آمن يشهد تطور كبير مع دخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكد أن النقل البحرى لابد أن يكون قاطرة التنمية في مصر. 

وأضاف: تكامل وسائل النقل لابد منه ولكن النقل البحري سيظل الأساس في حركة التجارة العالمية.

آخر تطورات فيروس كورونا بمصر 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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