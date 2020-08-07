حكاية أغنية.. "العيد السنة دي" قدمتها غادة رجب وهي طفلة وظهور حنان ترك في سن الطفولة

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حكاية أغنية اليوم عن واحدة من الأغانى التي يتذكرها جيدًا جيل الثمانينيات، وقدمتها غادة رجب، التي كانت في عمر صغير وقتها.



بدأت الحكاية في فترة الثمانينات ويحفظونها هذا الجيل ظهرًا عن قلب، فهي للمغنية الشهيرة في تلك الفترة غادة رجب، التي كانت في عمر صغير وقتها.



صورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأظهرت أجواء العيد في مصر في تلك الفترة، بألوان الأزياء الحيوية، وقصات الشعر العفوية التي أظهرها الفيديو كليب بتصويره في مدينة ملاهى شهيرة وسط أجواء صاخبة ومفرحة.



وتضمن الفيديو كليب ظهور النجمة حنان ترك، في سن الطفولة وهي تردد بعض كلمات الأغنية مع غادة رجب.





"العيد السنة دي" كلمات داليا حسني، وألحان وتوزيع رضا رجب، ومن إخراج رضا شوقي.





