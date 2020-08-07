لقاء الخميسي تشعل "إنستجرام" بأحدث جلسات تصوير لها

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:40 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
مي مرسي
شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الخميسي" في سيارتها وهي مرتدية شيميز، وبميك أب خفيف، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "غني أغنيتك وطير".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "القلب يعشق كل جميل".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج
لقاء الخميسي تشعل "إنستجرام" بأحدث جلسات تصوير لها
لقاء الخميسي تشعل "إنستجرام" بأحدث جلسات تصوير لها
لقاء الخميسي تشعل "إنستجرام" بأحدث جلسات تصوير لها
لقاء الخميسي تشعل "إنستجرام" بأحدث جلسات تصوير لها

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