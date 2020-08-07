بالتزامن مع انفجار بيروت.. ماجدة الرومي تزور الشعب اللبناني

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قامت الفنانة ماجدة الرومي بتفقد الشوارع اللبنانية، وذلك عقب الانفجار الذي حدث بشوارع بيروت والتي هزت قلوب الكثير.



وظهرت "الرومي" في الصور أثناء لقاءها بالجمهور في الشوارع، وهي حزينة على ما حدث بلبنان.



يذكر أنه حدث انفجار ببيروت منذ أيام قليلة، وخسرت لبنان الكثر من أبناءها وتعرض عدد كبير من الفنانين لإصابات وخسائر مادية