بالتزامن مع انفجار بيروت.. ماجدة الرومي تزور الشعب اللبناني

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:18 م
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
مي مرسي
قامت الفنانة ماجدة الرومي بتفقد الشوارع اللبنانية، وذلك عقب الانفجار الذي حدث بشوارع بيروت والتي هزت قلوب الكثير.

وظهرت "الرومي" في الصور أثناء لقاءها بالجمهور في الشوارع، وهي حزينة على ما حدث بلبنان.

يذكر أنه حدث انفجار ببيروت منذ أيام قليلة، وخسرت لبنان الكثر من أبناءها وتعرض عدد كبير من الفنانين لإصابات وخسائر مادية
بالتزامن مع انفجار بيروت.. ماجدة الرومي تزور الشعب اللبناني
بالتزامن مع انفجار بيروت.. ماجدة الرومي تزور الشعب اللبناني

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