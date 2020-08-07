كارول سماحة تتوجه بالشكر لكل من وقف بجانب لبنان في محنتها

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:12 م
كارول سماحة
كارول سماحة
مصطفى فكيه
حرصت الفنانه كارول سماحه، على توجيه الشكر للبلاد العربية على مساعدة لبنان في محنتها، بعد الانفجار الأليم الذي ضرب العاصمة اللبنانية.

حيث قامت بنشر تويته على حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة:"من القلب شكرًا لكل الدول العربية التي ساندتنا في محنتنا، شكرا على محبتكم ووقفتكم مع الشعب اللبناني، شكرا للملك محمد_السادس المغرب، شكرا 🙏🏻 السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، تونس، الكويت، سوريا، الأردن، قطر، ايران، العراق، كردستان، فرنسا".

وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.

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