الفجر تكشف كيف سرق مجهولون فيلا محمود الخطيب؟

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، أن الفيلا المسروقة بمدينة 6 أكتوبر، تقيم بها نجلة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وأوضح المصدر إلى "الفجر" أن مجهولين تسللوا سور الفيلا، وكسروا جزء حديدي من النافذة، ودخلوا إلى الفيلا من خلاله: "كسروا عود حديد من شباك الفيلا ودخلوا"، على حسب وصف المصدر.

وأشار المصدر إلى أن المسروقات عبارة عن إكسسوارات حريمي "عقد وإنسيال فالصو، وأجهزة ريسيفر، مؤكدا أن "المسروقات حاجات بسيطة".

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث، لكشف ملابسات تعرض منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للسرقة على يد مجهولين، بمدينة 6 أكتوبر.

وحرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، محضرا بتعرض منزله للسرقة، على يد مجهولين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وفوجئ الخطيب عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، بسرقة العديد من محتويات منزله.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، بتعرض فيلا تقيم بها نجلة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بحي الأشجار للسرقة على يد مجهولين.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة حدائق اكتوبر، والمقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر، والرائد هاني عماد رئيس مباحث القسم، لمعاينة مكان البلاغ، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهم قبل تصرفهم في المضبوطات.

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