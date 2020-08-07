تعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:30 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
تعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة

صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة، أيام قليلة وسيقوم المواطنين بصرف المنحة التي أعلنت عنها الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة فى على أن يتم تحديد ميعاد صرف منحة العمالة الغير منتظمة للاصحاب الدفعة الثالثة، حيث تعكف الوزارة بحصر أسماء الفائزين بتلك المنحة، لكي يتمكنوا من صرف المبلغ المستحق لهم، والتي جاءت لتضرر عدد كبير من وباء كورونا الذي أصاب العالم بأكمله بشلل تام، واوقف العديد من المصالح والأعمال وقطع رزق الكثير.


صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة

قام عدد كبير من المصريين المستحقين لصرف المنحة خلال الشهريين الماضيين بانتظام مع الالتزام والتباعد الاجتماعي أثناء الصرف من مكاتب البريد والبنوك.

وبإمكان الاشخاص معرفة مستحقات منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الدخول على موقع وزارة القوى العاملة الرسمي عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، ومازال عمليات البحث تزداد لمعرفة الأشخاص عن مواعيد صرف مستحقات منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي وذلك من خلال موقع وزارة القوي العاملة المصرية.

وتناشد الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء وسائل الإعلام التي تنقل اخبارا غير صحيحة لتؤكد بأن هناك منح جديدة وأنها تم فتح  باب التسجيل المنحة مرة ثانية الأمر الذي ليس بالصحيح، فلم تعلن وزارة القوى العاملة عن وجود منح جديدة أو فتح باب التسجيل مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

تعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة

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