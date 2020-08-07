مجلس الدولة يصدر قرارا بإنشاء محكمة تأديبية بكفرالشيخ

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قرارا رقم ( 432) لسنة 2020م، بإنشاء محكمة تأديبية بمحافظة كفرالشيخ.

وتضمن نص القرار في المادة الأولى إنشاء محكمة تأديبية بمحافظة كفرالشيخ "، يكون مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بشارع الجمهورية بجوار مستشفى الرمد القديم بمدينة كفرالشيخ.

وجاء في المادة الثانية: إحالة جميع الدعاوى والطعون والطلبات المنظورة أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية، والتي أصبحت من اختصاص المحكمة التأديبية بكفرالشيخ بإحالتها بقرار من رئيس المحكمة إلى المحكمة المختصة ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية المحكمة التأديبية بكفرالشيخ.

وجاء في المادة الثالثة: ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به في الأول من أكتوبر 2020. 

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وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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