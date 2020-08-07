مجلس الدولة يصدر قرارا بإنشاء محكمة تأديبية بكفرالشيخ

أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قرارا رقم ( 432) لسنة 2020م، بإنشاء محكمة تأديبية بمحافظة كفرالشيخ.





وتضمن نص القرار في المادة الأولى إنشاء محكمة تأديبية بمحافظة كفرالشيخ "، يكون مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بشارع الجمهورية بجوار مستشفى الرمد القديم بمدينة كفرالشيخ.





وجاء في المادة الثانية: إحالة جميع الدعاوى والطعون والطلبات المنظورة أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية، والتي أصبحت من اختصاص المحكمة التأديبية بكفرالشيخ بإحالتها بقرار من رئيس المحكمة إلى المحكمة المختصة ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية المحكمة التأديبية بكفرالشيخ.





وجاء في المادة الثالثة: ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به في الأول من أكتوبر 2020.





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