حمو بيكا يفاجئ جمهوره بصورة مع ريم البارودي

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نشر الفنان حمو بيكا صورة له مع الفنانة ريم البارودي وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهر "حمو" مع "ريم" وهما يرفعان علامة النصر في صورة مختلفة وغريبة من نوعها يبدو أنهم تجمعهم صداقة جميلة



وفي سياق آخر تعرض" بيكا" للهجوم من الجمهور لكثرت التلعثم أثناء تسجيل الأغاني او بمعني أدق التظاهر بعدم قدرتة علي نطق الكلمات بطريقة صحيحة.





يذكر ان وقع حادث تصادم صباح الاثنين الماضي، أغسطس، بين عدد من السيارات في إحدى قرى الساحل الشمالي، مع سيارة أخرى ماركة "أوبيل"،و قال مغني المهرجانات حمو بيكا، إنها ملك لمدير أعماله وليست ملكه، ما أحدث تلفيات كبيرة في عدد من السيارات التي كانت متواجدة في مكان الحادث.