بجانب لوحة "موناليزا" أحدث ظهور لمحمد ثروت

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شارك الفنان محمد ثروت، جمهوره بصورة جديده له على حسابه الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهر محمد ثروت في الصورة كلوحة بجانب اللوحة المشهورة الموناليزا، وعلق عليها قائلًا:"الموناليزا والبطة الصفرا ".



يذكر أن شارك محمد ثروت فى مسلسل "اللعبة" وعرض المسلسل في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لذلك قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني من المسلسل.



ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال

