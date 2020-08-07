مستشفى الأهلي.. تعرف على عدد المصابين في القلعة الحمراء قبل مواجهة إنبي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:31 م
الاهلي
الاهلي
علاء خليف
يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق إنبي المقرر لها الأحد المقبل 9 أغسطس الجاري، والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد قرار استئناف بطولة الدوري عقب فترة توقف طويلة دامت أكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويفقد النادي الأهلي جهود عدد من لاعبيه في مباراته القادمة أمام إنبي بسبب الإصابات المختلفة، في حين استعاد الفريق الأحمر جهود لاعبه حمدي فتحي بعد فترة غياب طويلة عقب تعافيه من الإصابة القوية التي تعرض لها في وقت سابق مع منتخب مصر بقطع في غضروف الركبة حيث خضع لعملية جراحية بألمانيا.

تعرف على المُصابين في الأهلي
ويأتي على رأس قائمة المصابين في الأهلي اللاعب حسين الشحات والذي أجري جراحة "الفتاق" قبل عدة أسابيع ولا يزال يحتاج مزيد من الوقت للتعافي من آثار العملية الجراحية والعودة للانتظام في التدريبات مجددًا والمشاركة في مباريات الفريق الأحمر.

ويغيب عن النادي الأهلي أيضا في المباريات المقبلة محمد محمود والذي لا يزال يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها في ألمانيا قبل عدة أشهر، حيث قطع اللاعب شوطًا كبيرًا في طريق العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ومن اللاعبين المصابين أيضًا ضمن صفوف فريق الأهلي ياسر إبراهيم مدافع الفريق، والذي تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في مباراة الجونة الودية التي أقيمت على ملعب التتش، ويخضع حاليا لبرنامج علاجي وتأهيلي استعدادًا للعودة للتدريبات.

ويفقد النادي الأهلي في الفترة الحالية جهود كريم نيدفيد لاعب الفريق والذي خضع لـ3 عمليات جراحية في غضروف الركبة ولا يزال يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، ولم يتحدد موعد عودته لتدريبات الفريق الأحمر حتي الآن.

بينما يغيب سعد سمير عن النادي الأهلي بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس وخضع لعملية جراحية قبل عدة أشهر ولا يزال يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي، كما أن اللاعب تم رفع اسمه من قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لقيد محمود كهربا نظرًا لغيابه فترة طويلة عن الملاعب.

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