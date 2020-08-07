في زكري رحيله نجل حسن الأسمر :"علمني كيف اختار اللحن والكلمات"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:05 م
حسن الأسمر
حسن الأسمر
مصطفى فكيه
تحل اليوم الجمعة الذكرى التاسعة على رحيل نجم الغناء الشعبي حسن الأسمر، الذى قدمم العديد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها وترك علامة في قلوب وآذان الجمهور نظرا لأدائه البسيط وإحساسه بالطبقة المتوسطة.

وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان هاني حسن الأسمر وقال:" بان الفنان حسن الاسمر في حياته الأسرية أب عادي وبيفصل الفن عن البيت وكانت علاقته بأصدقائة قوية جداُ، وأتذكر بعض المواقف أثناء جلوسهم على القهوة في حي العباسية ولعب الكوتشينه بعيدا عن الأضواء".

وأضاف نجل "حسن الأسمر" بأن والده لم يتحدث عن أى شخص بالسوء ويعامل جميع الناس على طبيعته، وتعلم منه الكثير في حياته الفنية وأولهم اختيار الكلمات والألحان بعناية قائلاُ:" اختيار الكلام كويس عشان الكلام دا داخل بيت الناس".

وعن كواليس أغنية "أنا الصياد" التى جمعت بينهم قال هاني حسن الأسمر:"بأنه كان متوتر جدا بسبب الغناء أمام حسن الأسمر كفنان ليس كوالدي"، وفي بداية الأمر رفض والدي دخول المجال ولكن والدتى كانت تقنعه بذالك.

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