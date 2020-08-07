باطلاله أنيقة.. أحدث ظهور لأحمد فلوكس

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شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهر "فلوكس" بالصورة يرتدي ملابس سمارت كاجول، وعلق عليها قائلًا:" " القوه لا تكمن في أن يكون الشخص صلبا، غير مباليا، متجاهلا للمشاعر، ولا يكترث حتي بخسائره..... القوه الحقيقيه تكمن في رقه القلب، دموع الرحمه، العطاء بلا مقابل، أن تهب الحب لمن حولك حتي ولو كنت انت حطام..... القوه في الحب.... وكما قال الشاعر العظيم،،،،،، ايه الأساتوك ده ايه اللي مش بيتوك ده".



‎يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

