شاهد.. أحدث ظهور للفنانة منه فضالي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:31 م
منة فضالي
منة فضالي
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة منة فضالى، جمهورها بعدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام".

حيث ظهرت منه فضالى فى الصور بإطلالة كاجوال ببنطلون جينز وتيشرت أبيض، وبعض الاكسسوارت من نظارة وعقد، ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام.

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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