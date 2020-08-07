إصابة اثنين في انفجار أنبوبة و9 في مشاجرة بالبحيرة (أسماء)

أصيب قبل قليل، اثنين بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه واليدين والقدمين اثر انفجار موقد غاز "أنبوبة" داخل منزل بشارع التحرير بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.





علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية والإسعاف، وتم نقلهم المصابين لمستشفي الدلنجات المركزي، وهم كلا من "أمل على عبد الستار" ٤٢ عاما، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه واليدين، و"هبه على عبد الستار" ٣٤ عاما، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بالصدر والقدمين والوجه، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.





كما أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اثر وقوع مشاجرة بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بقرية المنشية الجديدة بدائرة مركز الدلنجات، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم السيطرة عليها، وأسفرت عن إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى الدلنجات المركزي لتلقي العلاج اللازم.





والمصابون هم كل من "علي عبد الله إبراهيم" 56 عامًا، "أبو سيف عبد الله سلطان" 68 عامًا، "صلاح عبد الواحد عبد الحليم" 41 عامًا، "السيد جمعة عبد اللطيف" 43 عامًا، "عبدالله علي عبدالله إبراهيم" 29 عامًا، "إبراهيم رمضان عبد العزيز" 36 عامًا، "عبد العزيز رمضان عبد العزيز" 39 عامًا، "محمد رمضان عبد العزيز" 28 عامًا، و"رمضان عبد العزيز إبراهيم" 66 عامًا، وجاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للحالات، وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.





آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال مستشار وزير الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



