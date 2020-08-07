تخصيص 3 مستشفيات لعزل المصابين بكورونا في البحيرة (صور)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تخصيص 3 مستشفيات لعزل المصابين بفيروس كورونا في المحافظة، وهى مستشفيات كفر الدوار العام وصدر دمنهور وحميات دمنهور.

كما أعلن تشغيل باقي المستشفيات داخل المحافظة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بشكل طبيعي، على أن يتم تخصيص قسم للعزل بها يكون في حالة التأهب على مدار 24 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري المستشفيات في محافظة البحيرة، لمناقشة خطة عمل المديرية خلال الفترة المقبلة، معلنًا عن وصول المحافظة إلى أدنى حد من الإصابات، وأعلى معدلات من الشفاء نتيجة تضافر كل الجهود من الإدارات المعنية بالمكافحة، وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة "الترقب والمتابعة" بخصوص وضع فيروس كورونا المستجد.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال مستشار وزير الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
تخصيص 3 مستشفيات لعزل المصابين بكورونا في البحيرة (صور)
تخصيص 3 مستشفيات لعزل المصابين بكورونا في البحيرة (صور)
تخصيص 3 مستشفيات لعزل المصابين بكورونا في البحيرة (صور)
تخصيص 3 مستشفيات لعزل المصابين بكورونا في البحيرة (صور)

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