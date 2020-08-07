18 % زيادة فى واردات الصين من فول الصويا خلال يوليو

كشقت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الصينية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع واردات البلاد من فول الصويا بنحو 18 بالمائة في يوليو الماضي مقارنة مع الشهر السابق له.





واستوردت الصين، وهي أكبر مشترٍ لفول الصويا في العالم، نحو 10.09 مليون طن من الفول في يوليو الماضي، بزيادة 8.63 مليون طن عند المقارنة مع الشهر المماثل من عام 2019.





ومع ذلك، فإن هذا الرقم أقل من الكمية القياسية المستوردة في يونيو الماضي والبالغة 11.16 مليون طن، وفقاً للبيانات.





وزادت واردات الصين من فول الصويا بنحو 17.7 بالمائة خلال أول سبعة أشهر من هذا العام، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، لتصل إلى 55.14 مليون طن.





وبحسب البيانات، فإن صادرات الصين شهدت زيادة مفاجئة خلال يوليو، في حين تراجعت الواردات الصينية في الفترة نفسها.