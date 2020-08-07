جوارديولا يمنح برشلونة صفقة ذهبية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:24 م
جوارديولا
جوارديولا
عبد القادر عرابي
أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن نجم فريقه رفض تجديد عقده مع الفريق، في إشارة قوية لاقترابه من الانضمام إلى برشلونة.

وكشف بيب خلال المؤتمر الصحفي ما قبل مواجهة فريقه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، أن نجم دفاع فريقه إيريك جارسيا، رفض تجديد عقده مع الفريق.

وأضاف بين، أن جارسيا أخبره برغبته في خوض تجربة أخرى خارج الفريق، الأمر الذي يؤكد رغبته في العودة لناديه السابق برشلونة.

وينتهي عقد جارسيا مع السيتي بنهاية الموسم المقبل، ويعد اللاعب صاحب الـ21 عاماً أهم المطلوبين في فريق برشلونة، لتدعيم مركز قلب الدفاع.

ويستعد مانشستر سيتي لاستضافة ريال مدريد مساء اليوم، في إطار مواجهات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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