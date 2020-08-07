البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات

تراجعت البورصة الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة،مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.









وأضاف الاقتصاد الأمريكي 1.8 مليون وظيفة لسوق العمل خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، مع انخفاض معدل البطالة إلى 10.2 بالمائة.





فيما تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال يوليو/تموز الماضي.





وجاء هبوط الأسهم مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذي لحظر المعاملات الأمريكية مع الشركتين الصينيتين المالكتين لـ"تيك توك" و"ويشات".





فيما يترقب المستثمرون المناقشات المستمرة بين المشرعين والبيت الأبيض بشأن حزمة التحفيز الإضافية.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إل 27311.7 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 3340.9 نقطة، فيما تراجع "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى 11080.3 نقطة ليهبط من مستوى قياسي مرتفع.





وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى 93.341.