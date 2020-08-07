هيدرسفيلد يقطع الطريق على الأهلي في صفقة رمضان صبحي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:51 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
أميرة فطيم
أبلغ نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي لاعبه رمضان صبحي والمعار لصفوف النادي الأهلي، بضرورة العودة للتدريبات الجماعية، خاصة بعد انتهاء فترة إعارته يوم 30 يونيو الماضي.


ومن المقرر أن يغادر رمضان صبحي إلى إنجلترا يوم الإثنين المقبل الموافق 10 أغسطس الجاري، في ظل رفض نادي هيديرسفيلد تمديد إعارة اللاعب.


وتكثف إدارة القلعة الحمراء اتصالاتها مع النادي الإنجليزي، للوصول إلى اتفاف من أجل شراء رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وكان نادي هيديرسفيلد قد رفض عرضا سابقا من النادي الأهلي مقدر بـ4 مليون جنيه إسترليني، مشترطا الحصول على 7 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع اللاعب.


الجدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عاما قد انتقل إلى القلعة الحمراء على سبيل الإعارة فى يناير قبل الماضى لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، قبل أن يقرر مسؤولي النادي الأهلي تمديد عقد الإعارة في صيف 2019 لمدة موسماً إضافيا، مقابل مبغ مليون و600 ألف جنيه إسترليني.


وشارك رمضان صبحي مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف المسابقات بالموسم الحالي، أحرز خلالهم 5 أهداف، وصنع هدف، فيما خاض مع نادي هدرسفيلد 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، ولم ينجح في تسطيل أو صناعة أي أهداف.

أخبار تهمك

جوارديولا يمنح برشلونة صفقة ذهبية

منذ ثلث ساعة

هيدرسفيلد يقطع الطريق على الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من زوجة الخطيب بعد سرقة منزلهما

منذ ساعة و نصف

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- تعرض منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب للسرقة

منذ ساعتين

رمضان صبحي يشعل أزمة كبرى في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بطليها فايلر ولجنة التخطيط والسبب «صفقة الموسم»

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

120 جنيه زيادة في أسعار الذهب.. وتوقعات باستمرار الصعود

منذ أقل من ساعة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة حول سرقة محمود الخطيب

منذ ساعة

رمضان صبحي يحسم جدل مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد بشأن ضمه نهائيا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد لكرة يحسم مشاركة رمضان صبحي أمام إنبي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

01:01 م

جوارديولا يمنح برشلونة صفقة ذهبية

04:24 م

رمضان صبحي يشعل أزمة كبرى في الأهلي

03:58 م

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

11:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا