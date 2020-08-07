هيدرسفيلد يقطع الطريق على الأهلي في صفقة رمضان صبحي

أبلغ نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي لاعبه رمضان صبحي والمعار لصفوف النادي الأهلي، بضرورة العودة للتدريبات الجماعية، خاصة بعد انتهاء فترة إعارته يوم 30 يونيو الماضي.









ومن المقرر أن يغادر رمضان صبحي إلى إنجلترا يوم الإثنين المقبل الموافق 10 أغسطس الجاري، في ظل رفض نادي هيديرسفيلد تمديد إعارة اللاعب.









وتكثف إدارة القلعة الحمراء اتصالاتها مع النادي الإنجليزي، للوصول إلى اتفاف من أجل شراء رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.









وكان نادي هيديرسفيلد قد رفض عرضا سابقا من النادي الأهلي مقدر بـ4 مليون جنيه إسترليني، مشترطا الحصول على 7 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع اللاعب.









الجدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عاما قد انتقل إلى القلعة الحمراء على سبيل الإعارة فى يناير قبل الماضى لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، قبل أن يقرر مسؤولي النادي الأهلي تمديد عقد الإعارة في صيف 2019 لمدة موسماً إضافيا، مقابل مبغ مليون و600 ألف جنيه إسترليني.









وشارك رمضان صبحي مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف المسابقات بالموسم الحالي، أحرز خلالهم 5 أهداف، وصنع هدف، فيما خاض مع نادي هدرسفيلد 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، ولم ينجح في تسطيل أو صناعة أي أهداف.



