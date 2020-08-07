إقامة أول قداس إلهي بعد عودة صلوات القداسات بكنائس الفيوم (صور)

شهدت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم، إقامة صلاة أول قداس إلهي بعد عودة صلوات القداسات بكنائس المحافظة، تدريجيا، وفقا لقرار نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها.





أقيمت صلاة القداس الإلهي، وسط إجراءات احترازية مشددة، ووقف عدد من أعضاء فريق الكشافة الكنسية، وخدام بالكنيسة، عند الباب الرئيسي، للإطلاع على بطاقات هوية المصلين المسجلين أسمائهم لحضور هذا القداس، وتعقيم اليدين بالكحول، وقياس درجة حرارة الجسم.





كما شهدت الكنيسة من الداخل، ترقيم المقاعد للحضور، والجلوس كلا في مقعده المخصص، لتحقيق التباعد في المسافات بين الحضور، مع إلتزامهم بارتداء الكمامات الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.





ترأس صلاة القداس الإلهي، صباح اليوم، كلا من القمص صليب توفيق، والقس جون مكرم، راعيا الكنيسة، وبحضور 40 من المصلين، و8 شمامسة فقط.





كما أقام القمص أنجيلوس ثابت، راعي الكنيسة، صلاة سر المعمودية المقدسة لعدد من الأطفال حديثي الولادة، وفقا للطقس المسيحي.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد على البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



