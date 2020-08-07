4 معلومات مهمة عن اختبار القدرات بالكليات.. اعرفها

يشغل طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية اختبارات القدرات بعد أن تم إعلان نتيجتهم ليستعدوا لمرحلة جديدة من حياتهم وهي الاختيار المناسب للكلية التي يلتحقون بها من خلال تنسيق الجامعات.





وبدأ موقع التنسيق الخميس 6 أغسطس، في تلقى رغبات طلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات الإلكترونية، على أن تبدأ اختبارات القدرات من السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس على أنه من المقرر بدء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية بعد انتهاء اختبارات القدرات.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات الهامة عن اختبارات القدرات التي من المقرر أن تبدأ غدا السبت:





- حسب وزارة التعليم العالي فخطوات التقديم في امتحان القدرات لعام 2020، كالتالى: تسجيل الدخول على موقع التنسيق، اختيار صفحة تسجيل اختبارات القدرات، التأكد من البيانات الموجودة على الموقع، اختيار الطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة، اختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية، وأخيرا طباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.





- الكليات التي تتطلب اختبارات قدرات هي: كليات الإعلام، كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، كليات الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).





- وكذلك كليات التربية الرياضية، كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).





- كليات التربية الرياضية أعلنت عن القواعد العامة لاختبارات القدرات وهي: حلق الطالب شعره رقم 1، التزام المتقدم بإحضار الزي الرياضي شورت اسود وفانلة بيضاء وجوارب بيضاء ومايوه سباحة لاختبار القوام، وقميص ابيض وبنطلون اسود للاختبار الشخصي، لايقل طول الطالب المتقدم عن 165سم.



