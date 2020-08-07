الأجانب يستحوذون علي نسبة 20.16% من تعاملات البورصة علي مدار 3 جلسات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:35 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المصريين  قد سجلت نسبة 76.08%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.16 %والعرب على 3.76%وذلك بعد استبعادالصفقات. 

وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 770.7 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 19.66 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 10.404.74 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 258.37 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.


وقفز إيجى إكس 30" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 10817.29 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى.
 كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 1588.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.58% مغلقًا عند مستوى 2436.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12709.79 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 736.23 نقطة.

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