الأجانب يستحوذون علي نسبة 20.16% من تعاملات البورصة علي مدار 3 جلسات





كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المصريين قد سجلت نسبة 76.08%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.16 %والعرب على 3.76%وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 770.7 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 19.66 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 10.404.74 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 258.37 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.







