مسحة جديدة لبيراميدز قبل ٤٨ ساعة من مواجهة طنطا

يجري فريق الكرة بنادي بيراميدز مسحة طبية جديدة للكشف المبكر عن فيروس كورونا، غدا السبت، استعدادا لخوض مباراة طنطا في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي طنطا في السادسة والنصف من مساء الاثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في إطار مباريات الجولة ١٩ من الدوري الممتاز.

وطبقا لتعليمات وبروتوكول اللجنة الطبية باتحاد الكرة فإن النادي سيخضع اللاعبين والجهاز الفني لمسحة طبية غدا السبت قبل ٤٨ ساعة من مواجهة طنطا للتأكد من سلامة جميع اللاعبين وأفراد الفريق قبل دخول المعسكر المغلق لخوض أول المباريات بعد توقف امتد لأكثر من ٥ أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

كان فريق بيراميدز حصل على راحة سلبية بقرار من الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني، يوم أمس الخميس، قبل العودة للتدريبات مجددا بداية من اليوم، الجمعة تحضيرا للمواجهة القوية أمام طنطا.