مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة حول سرقة محمود الخطيب

كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة أن فيلا رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، التي تعرضت للسرقة، تقع بحي الأشجار، نطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر.





وأوضح المصدر إلى الفجر أن المسروقات عبارة عن إكسسوارات حريمي عبارة عن عقد وإنسيال "فالصو"، وأجهزة ريسيفر.





وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث، لكشف ملابسات تعرض منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للسرقة على يد مجهولين، بمدينة 6 أكتوبر.





وحرر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، محضرا بتعرض منزله للسرقة، على يد مجهولين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.









وفوجئ الخطيب عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، بسرقة العديد من محتويات منزله.





وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، لمعاينة مكان البلاغ، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهم قبل تصرفهم في المضبوطات.