مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة حول سرقة محمود الخطيب

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:41 م
ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي
كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة أن فيلا رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، التي تعرضت للسرقة، تقع بحي الأشجار، نطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وأوضح المصدر إلى الفجر أن المسروقات عبارة عن إكسسوارات حريمي عبارة عن عقد وإنسيال "فالصو"، وأجهزة ريسيفر. 


وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث، لكشف ملابسات تعرض منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للسرقة على يد مجهولين، بمدينة 6 أكتوبر.

وحرر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، محضرا بتعرض منزله للسرقة، على يد مجهولين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


وفوجئ الخطيب عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، بسرقة العديد من محتويات منزله.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، لمعاينة مكان البلاغ، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهم قبل تصرفهم في المضبوطات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب فيلا محمود الخطيب سرقة الخطيب حي الاشجار بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

جوارديولا يمنح برشلونة صفقة ذهبية

منذ ثلث ساعة

رمضان صبحي يحسم جدل مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد بشأن ضمه نهائيا

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بطليها فايلر ولجنة التخطيط والسبب «صفقة الموسم»

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

اتحاد لكرة يحسم مشاركة رمضان صبحي أمام إنبي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من زوجة الخطيب بعد سرقة منزلهما

منذ ساعة و نصف

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة حول سرقة محمود الخطيب

منذ ساعة

رمضان صبحي يشعل أزمة كبرى في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 20 ساعة

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل- تعرض منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب للسرقة

منذ ساعتين

هيدرسفيلد يقطع الطريق على الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

120 جنيه زيادة في أسعار الذهب.. وتوقعات باستمرار الصعود

منذ أقل من ساعة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مصدر أمني يروي تفاصيل جديدة حول سرقة "جوهرجي" بأبو النمرس

"شغلها من شهر".. تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بسرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري

بعد 7 سرقات.. سقوط عصابة المساكن في أكتوبر

"2 مليون جنيه فدية".. كشف ملابسات احتجاز خليجي في "مزرعة البدرشين"

بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة شقق الحي الراقي في أكتوبر

"كان رايح شغله".. تحديد المتهمين بقتل سائق العياط

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

01:01 م

جوارديولا يمنح برشلونة صفقة ذهبية

04:24 م

رمضان صبحي يشعل أزمة كبرى في الأهلي

03:58 م

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

11:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا