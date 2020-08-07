الفحص الطبي يحدد موقف أحمد الشيخ من المشاركة أمام إنبي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:37 م
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
علي نبوي
صرح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول، سيخضع لفحص طبي قبل مران الفريق غدا، السبت؛ لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة إنبي التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏


وتعرض الشيخ لكدمة قوية في القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس، واكتفى ‏بأداء جلسة علاج طبيعي اليوم، فيما يحسم الجهاز الطبي غدا الموقف النهائي للاعب من المشاركة ‏في مواجهة إنبي بناءً على حالته ووفق رؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.‏


وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم واشتمل على جانب خططي وإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.



وعقب نهاية المران أجرى الجهاز ‏الفني واللاعبون مسحة طبية، وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يشتمل على إجراء ‏مسحات طبية للفريق قبل المباريات الرسمية.‏

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