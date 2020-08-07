نصائح للأمهات الجدد لمساعدة طفلك على الجلوس

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اليوم يقدم موقع "لافام" عزيزتي بعض النصائح لمساعدة طفلك على الجلوس لوحده وتطوير مهاراته الحركية بشكل سريع وصحي وآمن للطفل. 

قبل الجلوس

قبل أن تسرعى لتعليم طفلك الجلوس، عليكِ معرفة أن الجلوس لوحده قد يظهر من سن 4 شهور إلى 9 أشهر ويختلف من طفل للآخر. 

لا يجب عليكِ أن تضغطى على طفلك ليجلس وحده، ولكن عليكِ التأكد من أنه قد أتقن المهارات الحركية مثل التحكم فى الرقبة، والحفاظ على التوازن، وتقوية عضلاته الخلفيه قبل أن يبدأ فى الجلوس . 

الاستعداد للجلوس

من وقت الولادة، عليكِ التأكد من أن طفلك يحصل على وقت اللعب على بطنه، لأنه الوقت الذى يمرن فيه عضلات الرقبة، وعضلات البطن وعضلاته الخلفية. 

وستعرفين أن عضلات الرقبة بدأت أن تصبح قوية عندما ترينه يرفع رقبته من على الأرض لينظر بطريقة أفقية، 

مشاكل وقت اللعب على البطن

- قد لا يستسيغ الطفل وضعه على بطنه، ولكن عليكِ أن تمرنيه عليه لأنها الطريقة الوحيدة لتقوية مهاراته الحركية من خلال تمرين عضلاته العلوية والخلفية . 

- فضعى طفلك مستنداً على وسادات ووجهه مواجه لوجهك حتى يستطيع رؤيتك، ويمكنك أيضاً إسناده على وسادة بشكل "C" بحيث يكون وجهه بعيداً عن الأرض، فعليكِ متابعة الطفل في جميع الأوقات أثناء وضعه على بطنه . 

مرحلة رفع الرقبة

- يبدأ طفلك في رفع رقبته بين سن 3 إلى 4 أشهر، وعندما يحدث ذلك إسندى ظهره وساعديه ليجلس. 

- في البداية سيجلس قليلاً لمدة ثوانٍ معدوده ثم يقع، فلا تقلقى ، وهذا ضمن مرحلة التطور والتعلم ، ومع مزيد من التدريب سوف يتحسن طفلك قليلاً قليلاً .

بناء التوازن

- لمساعدة الطفل على الجلوس، عليك تعلم الحفاظ على توازنه فى البداية، وبينما تقوية عضلات المؤخرة مهمة لحفظ التوازن ولكن ذلك ليس كل شىء . 

- ضعي طفلك في زاوية الكنبة بحيث يتعلم كيف يجلس ويحافظ على توازنه بينما تسنده الزاوية بأمان.

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