راغب علامة يطالب باعدام المتسببين في انفجار بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:15 م
بوابة الفجر
الفجر الفنى
طالب النجم راغب علامة، من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بتعليق المشانق للمتسببين في انفجار بيروت.

وكتب راغب علامة، في تغريدته عبر تويتر: "حسب الخبير الروسى الانفجار ناجم عن 300 طن، يعنى هناك 2400 طن اختفت والحمد لله من العنبر، هذا يبرر وجود هذه المواد الخطيرة لمدة 6 سنوات، يعنى أن المجرمون تستّروا عن هذه المواد ليسرقوها بدل أن يتلفوها أو يضعوها فى مكان آمن، يجب أن تُعلّق المشانق".

وأضاف: " لا ترحموا من قتلوا الناس فى بيروت".

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