عاجل.. إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على الإعلامية ريهام سعيد

أمرت النيابة العامة، بالعلمين، بإخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على الإعلامية "ريهام سعيد" بعد انتهاك حرمة حياتها الخاصة بكفالة ألف جنيه لكل متهم.





وقال شعبان سعيد محامي ريهام سعيد أن التحقيقات استمرت ١٠ ساعات ووجهت النيابه المتهمين عده تهم وفي نهايه التحقيق قامت النيابه باخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي قده ألف جنيه لكل متهم ولازالت القضيه قيد التحقيقات.





قال شعبان سعيد المحامي بالنقض، في وقت سابق، إن الإعلامية ريهام سعيد، حررت محضرًا قيد برقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٠ إداري مارينا، على خلفية واقعة تحرش مجموعه من الشباب بها ومحاولة تصويرها هي وأسرتها بملابس البحر ومضايقتها.









وأضافت "سعيد"، أنها ذهبت للنيابة صباح اليوم، والتي استمعت لأقوالها ودارت التحقيقات حول أهم التعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بالإيذاء.





وتابع، أن النيابة العامة قامت بتفريغ فيديو يظهر فيه المتهمين يقوموا بسب الإعلامية وتهديد ها بالإيذاء.





وأردفت الإعلامية، أن التحقيق الذي أجراه عبدالمنعم التراس، وكيل نيابة العلمين، طالب فيه فيها بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وتحديد هويه الجناة.





تفاصيل التحرش بريهام سعيد





وفي وقت سابق، نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة المتحرشين بها وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"





وعلقت قائلة: "أتقدم ببيان رسمي للداخليه وأوريهم ان حقي مش هايضيع زي ما قالوا لي ابقي وارينا هاتعملي ايه ؟.. أنا محتاجة من فضلكو تساعدوني اني اعرف بيناتهم كانوا بيتمشوا من الشاطيء العام وقعدوا في شمسيه جنبنا ابتدت المعاكسه والكلام الي كله قله ادب ومش عارفين انا مين وبعدين كل ده مبنردش. قاموا وقربوا مننا بنتي قالت لهم ايه ده ابعدوا مش عايزه اتخانق معاهم عشان ابني مايتخضش".





وأضافت "لما قربوا عرفوا انا مين قالوا طيب نتصور مردتش لأني كنت متدايقه اوي من الي بيعملوه سالني تاني قلت له انا قاعده مع ابني اتصور ازاي رد الانين دول واحد قال سيبك منها كانت محبوسه والتاني رد قال فعلا دي رد سجون بصوت عالي جدا ادام كل الناس الي قاعدين والي انقذني منهم ناس محترمه قاعده جنبي مشوهم بعد ما فضلوا يقولوا ألفاظ".





ونشرت ريهام سعيد، في وقت سابق فيديو لها وهي تستغيث بالمسؤولين بعد تعرضها للتحرش وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



