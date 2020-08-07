قناوي: معسكر مغلق للاعبي المنيا عقب إجراء المسحات

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أكد شديد قناوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، أن الفريق بصدد إجراء المسحات الطبية اللازمة للاطمئنان على جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري خلال الأسبوع المقبل وفقا لتعليمات اتحاد الكرة، استعدادا لاستئناف الدوري مرة أخرى، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يُصرح رسميا للفرق بالتجمع وخوض التدريبات إلا عقب اجراء المسحات لكشف الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.



وأوضح قناوي أنه فور الانتهاء من المسحات سيتم تنظيم معسكر مغلق مدته 10 أيام بفرع النادي بالمنيا الجديدة، ويضم جميع اللاعبين، والجهاز الفني والاداري، وسيتم خلاله التدريب بقوة استعدادا لاستكمال الموسم، مضيفاً أنه تم الاتصال بجميع اللاعبين للاستعداد لاجراء المسحات.



كما أكد المدير الفني على سلامة جميع اللاعبين، باستثناء أحمد أشرف والذي يجرى تأهيله عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ عدة أشهر واجراءه عملية، بالإضافة لوجود ٣ لاعبين ناشئين بقوام الفريق الأول وهم: محمد محسن لاعب خط الوسط، ومحمد عبد الرحيم المهاجم، وحازم جمال الظهير الأيسر، بالإضافة لتجهيز ٦ آخرين من القطاع للانضمام في المعسكر الجديد ببداية الموسم الجديد.



واختتم شديد قناوي تصريحاته أنه سيخوض المباريات المتبقية بمنتهى القوة بغض النظر عن نظام الدوري الجديد وعدد الفرق التي ستهبط.