قناوي: معسكر مغلق للاعبي المنيا عقب إجراء المسحات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
سالم خليل

أكد شديد قناوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، أن الفريق بصدد إجراء المسحات الطبية اللازمة للاطمئنان على جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري خلال الأسبوع المقبل وفقا لتعليمات اتحاد الكرة، استعدادا لاستئناف الدوري مرة أخرى، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يُصرح رسميا للفرق بالتجمع وخوض التدريبات إلا عقب اجراء المسحات لكشف الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

وأوضح قناوي أنه فور الانتهاء من المسحات سيتم تنظيم معسكر مغلق مدته 10 أيام بفرع النادي بالمنيا الجديدة، ويضم جميع اللاعبين، والجهاز الفني والاداري، وسيتم خلاله التدريب بقوة استعدادا لاستكمال الموسم، مضيفاً أنه تم الاتصال بجميع اللاعبين للاستعداد لاجراء المسحات.

كما أكد المدير الفني على سلامة جميع اللاعبين، باستثناء أحمد أشرف والذي يجرى تأهيله عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ عدة أشهر واجراءه عملية، بالإضافة لوجود ٣ لاعبين ناشئين بقوام الفريق الأول وهم: محمد محسن لاعب خط الوسط، ومحمد عبد الرحيم المهاجم، وحازم جمال الظهير الأيسر، بالإضافة لتجهيز ٦ آخرين من القطاع للانضمام في المعسكر الجديد ببداية الموسم الجديد.

واختتم شديد قناوي تصريحاته أنه سيخوض المباريات المتبقية بمنتهى القوة بغض النظر عن نظام الدوري الجديد وعدد الفرق التي ستهبط.

أخبار تهمك

الأهلي يستسلم في ملف إيقاف كهربا

منذ ساعة و 22 دقيقة

رمضان صبحي يحسم جدل مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد بشأن ضمه نهائيا

منذ أقل من ساعتين

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 19 ساعة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

الأهلي في ورطة بسبب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة مساعد وزير الدفاع السعودي محمد العايش

منذ 40 دقيقة

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس السبت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- تعرض منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب للسرقة

منذ 43 دقيقة

أزمة جديدة في الأهلي بطليها فايلر ولجنة التخطيط والسبب «صفقة الموسم»

منذ ساعتين و 38 دقيقة

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لحاجزي وحدات دار مصر بمدينة العبور

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:40 م

عاجل- تعرض منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب للسرقة

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

01:17 م

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

01:01 م

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

11:38 ص

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا