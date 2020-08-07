وصفة سهلة ولذيذة لتحضير كب كيك البرتقال

اليوم سيقدم موقع "لافام" وصفة بسيطة وسهلة لتحضير كب كيك البرتقال بالكريمة، اتبعي سيدتي الخطوات التالية لتحضير كب كيك البرتقال اللذيذ.





مقادير كب كيك البرتقال بالكريمة





- طحين : كوب ونصف (منخل)

- برش البرتقال : ملعقة كبيرة

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- عصير البرتقال : ملعقتان كبيرتان (طازج)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب (بحرارة الغرفة)

- البيض : 3 حبات

- سكر : كوب

- الزبدة : 100 غراماً (طرية)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- كريمة : كوبان (كريمة حلويات مخفوقة)





طريقة تحضير كب كيك البرتقال بالكريمة





1- سخني الفرن على حرارة 350 درجة وجهزي صينية الكب كيك.





2- اخلطي الطحين والبيكنج باودر والملح في وعاء واتركيه جانبا.





3- بواسطة الخفاقة الكهربائية اخلطي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج كريمي وهش.





4- خففي سرعة الخفاقة وأضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق.





5- أضيفي الفانيلا وملعقة من عصير البرتقال والحليب واخلطي لمدة دقيقة على سرعة منخفضة.





6- أضيفي خليط الطحين واخفقي.





7- أضيفي بشر البرتفال وحركي بملعقة حتى تتمازج المكونات.





8- وزعي خليط الكيك في صينية الكب كيك وأدخليها للفرن المحمى مسبقا لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج ثم ادهني بواسطة فرشاة وجه الكب كيك بملعقة عصير البرتقال الباقية.





9- اتركي الكب كيك ليبرد.



