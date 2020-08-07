وصفة سهلة ولذيذة لتحضير كب كيك البرتقال
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:05 م
اليوم سيقدم موقع "لافام" وصفة بسيطة وسهلة لتحضير كب كيك البرتقال بالكريمة، اتبعي سيدتي الخطوات التالية لتحضير كب كيك البرتقال اللذيذ.
مقادير كب كيك البرتقال بالكريمة
- طحين : كوب ونصف (منخل)
- برش البرتقال : ملعقة كبيرة
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- عصير البرتقال : ملعقتان كبيرتان (طازج)
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- حليب : نصف كوب (بحرارة الغرفة)
- البيض : 3 حبات
- سكر : كوب
- الزبدة : 100 غراماً (طرية)
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- كريمة : كوبان (كريمة حلويات مخفوقة)
طريقة تحضير كب كيك البرتقال بالكريمة
1- سخني الفرن على حرارة 350 درجة وجهزي صينية الكب كيك.
2- اخلطي الطحين والبيكنج باودر والملح في وعاء واتركيه جانبا.
3- بواسطة الخفاقة الكهربائية اخلطي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج كريمي وهش.
4- خففي سرعة الخفاقة وأضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق.
5- أضيفي الفانيلا وملعقة من عصير البرتقال والحليب واخلطي لمدة دقيقة على سرعة منخفضة.
6- أضيفي خليط الطحين واخفقي.
7- أضيفي بشر البرتفال وحركي بملعقة حتى تتمازج المكونات.
8- وزعي خليط الكيك في صينية الكب كيك وأدخليها للفرن المحمى مسبقا لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج ثم ادهني بواسطة فرشاة وجه الكب كيك بملعقة عصير البرتقال الباقية.
9- اتركي الكب كيك ليبرد.
10- ضعي الكريمة في كيس الحلواني وزيني حبات الكب كيك بالشكل المفضل لديك وقدميها.