تنسيق الثانوية العامة 2020 المتوقع للحد الأدنى للقبول بالجامعات واختبارات القدرات

تنسيق الثانوية العامة 2020 ، يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيه الأدبية والعلمية، ظهور نتائج القبول بالجامعات "التنسيق"، بعدما ظهرت النتيجة وهنأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أوائل الطلبة والطالبات من خلال اتصال هاتفي، فور انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك





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وبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن تنسيق الثانوية العامة 2020 فور ظهور نتائج أبنائهم، من اجل الاطمئنان على مستقبلهم ومعرفة الجامعات التي سينتمون إليها، ما بين متفائل بنتيجة ابنه المرتفعة، وآخرين لا يملكون سوى الدعاء، مع تحقيق أولادهم لدرجات لم تكن منتظرة، إلا أن الجميع في حالة من الترقب لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع.





نتائج تنسيق الثانوية العامة 2020





وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي الأسبوع الماضي وتحديدًا يوم الثلاثاء الماضي الموافق الـ4 من أغسطس وذلك في الـ10:30 صباحاً، وهنأ أوائل الطلبة والطالبات باتصال هاتفي، قبل ظهورها للجميع في الـ2 ظهرا، ليزيد الطلب والبحث على تنسيق الثانوية العامة 2020 من أجل الاستعداد للتقديم في الجامعات حسب التنسيق.





تنسيق الثانوية العامة 2020 والظروف الاستثنائية





وتصدر تنسيق الثانوية العامة 2020 ترند محرك البحث الشهير جوجل، حيث أنه يأتي في عام استثنائي بعدما انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وما أعقبها من إجراءات وتدابير احترازية للحد من انتشاره تزامنا مع عدم التوصل إلى لقاح فعال له إلى هذه اللحظة.





تنسيق الثانوية العامة 2020 المتوقع





ويشعر طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم بحالة من القلق قبل ظهور تنسيق الثانوية العامة 2020 آملين في أن يكون متوسطاً لكي يلحق أبنائهم بكليات الصفوة، التي يأمل الكثيرون الانضمام لها لمركزها ومستقبلها الكبير وعلى رأسها الطب والهندسة والصيدلة.





تنسيق الثانوية العامة 2020 والمجموع الكلي للطلبة





وقرر مجلس الجامعات الخاصة، اعتماد عدة ضوابط وقواعد منظمة بشأن تنسيق الثانوية العامة 2020 حيث سيتم تطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة، إذ إنّ الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشري و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقي الكليات.





تنسيق الثانوية العامة 2020 المتوقع للحد الأدنى للقبول بالجامعات واختبارات القدرات



