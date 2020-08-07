وفاة مساعد وزير الدفاع السعودي محمد العايش









أعلنت وزارة الدفاع السعودية، منذ قليل، عن وفاة مساعد وزير الدفاع، محمد بن عبد الله العايش، إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، إثر مرض عاناه، عن عمر يناهز 68 عاما.





ونعت وزارة الدفاع، في بيان لها، الفقيد، داعيةً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.





ويشغل المسؤول الراحل هذا المنصب، منذ 2011، بعد إحالته للتقاعد كقائد للقوات الجوية.





وتخرج العايش ضمن أول دفعة طيارين بقاعدة الظهران الجوية عام 1982، وينحدر من دومة الجندل بمنطقة الجوف، وهو من مواليد مايو 1952.



