موعد مباراة برشلونة ضد نابولي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

برشلونة ضد نابولي ، توقفت مبارايات مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019-2020، منذ شهر مارس الماضي، مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، للحفاظ على أمن وسلامة الجميع، والحد من انتشار الجائحة.





برشلونة ضد نابولي





وتستأنف مبارايات دوري أبطال أوروبا بعد توقف طويل اليوم بمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في حين يلعب برشلونة ضد نابولي يوم غد السبت وسط آمال وطموحات كبيرة، لدى كتالونيا لتحقيق اللقب الغالي عن خزائن الفريق منذ سنوات، والحصول على بطولة بعد خسارة الدوري الإسباني.





انطلاق مباراة برشلونة ضد نابولي





وتنطلق مباراة برشلونة ضد نابولي غدًا السبت الموافق الـ8 من أغسطس 2020، ضمن مباريات إياب الجولة الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد توقف طويل، وعلى ملعب "كامب نو" معقل كتالونيا.





نتيجة مباراة برشلونة ضد نابولي





وتعادل فريق برشلونة ضد نابولي في مباراة الإياب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إيطاليا، واستضافها الملعب الشهير "سان باولو" بنهاية فبراير الماضي، حيث تقدم أصحاب أصحاب الأرض قبل أن يحرز جريزمان هدف التعادل لعملاق إسبانيا.





ظروف مباراة برشلونة ضد نابولي





ويتطلب الصعود لدور الـ8 في مباراة برشلونة ضد نابولي فوز الأخير بأي نتيج إيجابية، أو التعادل بأكثر من هدف، في حين يحتاج عملاق كتالونيا، لأي فوز أو تعادل سلبي، لضمان التأهل والصعود وسط معقله، وبرغم غياب الجماهير.





موعد مباراة برشلونة ضد نابولي





وتُلعب مباراة برشلونة ضد نابولي غدا السبت في تمام الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت السعودية، وستذاع المباراة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس مالكة حقوق البث عبر فضائية bein 1.





قائمة برشلونة ضد نابولي





حراسة المرمى: شتيجن – نيتو – إيناكي بينا





خط الدفاع: سيميدو- بيكيه –لينجليه –ألبا –روبيرتو – جونيور فيربو –أراخو – أوسكار





وفي الوسط: لودوفيت– جاندرو أوريانا –راكيتيتش –دي يونج – ريكي بويج –رودريجيز





والهجوم: سواريز –ميسي –جريزمان –فاتي – لا فوينتي