مشهد نادر.. ظهور القرش الحوتى وسط أسراب من الدلافين بالغردقة (صور)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
محمد طه
تلقت جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، بلاغا بظهور مجموعة من القرش الحوتى الملقب بـ"الحوت
المسالم"، ويحيطه أسراب من الدلافين، فى مشهد لأول مرة.

ومن جانبه قال المهندس حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن الجمعية تلقت بلاغًا من مجموعة من الغواصين بمشاهدة مجموعة من القرش الحوتى ويحيط بهم آلاف الدلافين في موكب لم يتكرر من قبل وفرحة عارمة من السياح بصديق الإنسان، شمال مدينة الغردقة.

وأوضح حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص إلى "الفجر" إن الجمعية تلقت عددًا من البلاغات من أعضاء الجمعية والغواصين فى مطلع الأسبوع الماضى، أنهم شاهدوا القرش يسبح ببطء ولم يتعرض أحد له، وذلك كونه من الكائنات البحرية المسالمة.

وأشار حسن الطيب أن القرش الحوتي من أنواع القروش المسالمة أو ما يطلق عليه "قرش الحوت"، وترجع أهميته إلى أنه يعتبر من أضخم أنواع القروش الموجودة بالبحر، حيث يبلغ طوله 12 مترًا، ويزن حوالى 30 طنًّا، ولا يمثل خطورة على الإنسان، كما يتغذى على الأسماك الصغيرة والطحالب.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
مشهد نادر.. ظهور القرش الحوتى وسط أسراب من الدلافين بالغردقة (صور)
مشهد نادر.. ظهور القرش الحوتى وسط أسراب من الدلافين بالغردقة (صور)
مشهد نادر.. ظهور القرش الحوتى وسط أسراب من الدلافين بالغردقة (صور)
مشهد نادر.. ظهور القرش الحوتى وسط أسراب من الدلافين بالغردقة (صور)

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فيروس كورونا ظهور القرش تفجير اتوبيس بوابة الفجر القرش الحوتي الغردقة

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