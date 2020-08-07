بايرن ميونخ يواجه شالكه في افتتاح موسم 2020-2021

يستهل بايرن ميونخ الموسم المقبل من الدوري الألماني، باستضافة شالكه في منتصف سبتمبر، لكن الموعد المحدّد يتوقف على تأهل الفريق البافاري إلى نهائي دوري أبطال أوروبا من عدمه، وفقاً لما ذكر الاتحاد الألماني، اليوم الجمعة.









من المقرر أن تقام المباراة في ملعب "أليانز أرينا" في 18 سبتمبر ، لكنها قد تؤجل حتى مطلع الأسبوع التالي في حال وصول بايرن إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال، التي ستقام في لشبونة في 23 أغسطس الحالي، لمنح فريق هانزي فليك شهراً كاملاً من الراحة.









ويخوض بايرن السبت إياب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية ضد ضيفه تشيلسي، علما أنه فاز ذهاباً بثلاثية نظيفة في "ستامفورد بريدج".









واسفرت تبعات وباء فيروس كورونا المستجد عن تأجيل انطلاق الموسم من 21 أغسطس كما كان مقرراً إلى الشهر التالي.









كما تم تأجيل مباراة الكأس السوبر التي تقام عادة في مستهل الموسم إلى 30 سبتمبر ، علماً أن النسخة الحالية ستجمع بين بايرن (بطل الدوري والكأس) وبوروسيا دورتموند (وصيف الدوري).









ووافقت أندية الدرجتين الأولى والثانية الاسبوع الماضي على خطة من أربعة بنود، للسماح بعودة جزئية للجماهير في الموسم المقبل، لكنها لا تزال بحاجة للموافقة الحكومية.









وسيسمح لعدد قليل من مشجعي فرق أصحاب الأرض بالجلوس في المدرجات، حيث سيتم منحهم تذاكر يمكن تتبعها، وسيتم حظر بيع الكحول في المباريات حتى أكتوبر، ولن يكون بإمكان جماهير الفرق الضيوف حضور المباريات قبل نهاية العام.



