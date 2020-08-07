أردوغان: تركيا استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:33 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها الإدانة الأوروبية لعمليات التنقيب التركية قبالة السواحل القبرصية.

 

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن التصريحات الأوروبية تجاه تركيا لن تساهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

 

وجاء ذلك عقب إدانة الاتحاد الأوروبي تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص، في إطار نزاع مرتبط بالتنقيب عن حقول الغاز، متهما أنقرة بـ"مفاقمة" الخلافات.

 

وكانت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد دعت تركيا مرارا، إلى وقف حفريات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

 

وفي وقت سابق هذا العام، جمد الاتحاد الأوروبي أصول مواطنين تركيين، مشاركين في العمليات ومنعهما من دخول أراضيه، لكن أنقرة لم تتراجع.

 

وقال وزراء خارجية الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك: "نأسف لأن تركيا لم تتجاوب مع النداءات العديدة للاتحاد الأوروبي، لوقف مثل هذه النشاطات".

 

وكرر وزراء الخارجية في البيان دعوتهم إلى "أن تبرهن تركيا عن ضبط النفس، وتتخلى عن هذا النوع من التحركات وتحترم سيادة قبرص وحقوقها السيادية".

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شرق المتوسط تركيا التنقيب أردوغان

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