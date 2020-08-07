ضبط 1548 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1548) سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية.





وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.



