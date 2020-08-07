أريانا جراندي تطالب بدعم الشعب اللبناني

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
الفجر الفنى

دعت النجمة العالمية أريانا جراندي العالم كله إلى دعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت المروع الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة الآلاف.

ونشرت جراندي عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" تغريدة طلبت فيها من متابعيها دعم المبادرات التي تساعد اللبنانيين على تخطي هذه المرحلة الصعبة فكتبت: “قلبي وقوتي وتعازي مع لبنان وكل من تأثر بهذه المأساة. يرجى الدعم و التبرع إذا كنت قادرًا على ذلك.. سأفعل ذلك أنا أيضًا"، كما اشارت إلى ضرورة دعم الصليب الأحمر اللبناني.

وقد كشف عدد من المواقع الشهيرة وأبرزها "ام ان أي" أن جراندي تبرعت بمبلغ مالي ضخم وذلك من أجل الإغاثة في أعقاب الانفجار الضخم الذي حدث في بيروت.

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