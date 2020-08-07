فلسطين تسجل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:17 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الجمعة، 514 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 190 في مدينة القدس، و1126 حالة تعافٍ جديدة.

 

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا، إلى 53.2% من مجمل المصابين، في حين تراجعت نسبة الإصابات النشطة في فلسطين إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%.

 

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أصدار قرار بمد حالة الطوارئ في البلد كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لمدة شهر بدأ من اليوم.

 

وجاء قرار الرئيس بناء على توصية من الحكومة التي أعلنت عن سلسلة قرارات بما يتعلق بالتعايش مع فيروس كورونا المستجد، نرصدها لكم خلال السطور القادمة.

 

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال إيجاز صحفي، مساء اليوم "ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء وآخر للجنة الطوارئ العليا تم خلالهما مناقشة الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا والتدابير الوقائية حتى نهاية شهر أغسطس/آب الجاري".

 

 وبناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماعين وتوصيات اللجنة الوبائية، فقد تقرر العمل بالإجراءات التالية:

 

- تشكيل لجنة متابعة يومية من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية بقيادة وزارتي الداخلية والصحة، لمتابعة الجهد الميداني لمكافحة فيروس "كورونا"، والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية عبر لجان خاصة.

 

- تشديد الرقابة على الأماكن العامة والتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمواصلات العامة، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.

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