سيرين عبدالنور توجه الشكر لسفيرة لبنان بالأردن بعد تقديمها لاستقالتها





أعربت الفنانة سيرين عبد النور عن شكرها للسفيرة اللبنانية في الأردن بعد تقديم استقالتها، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على حسابها الشخصي على تويتر :"فخورين فيكي سفيرة لبنان بالاردن ترايسي شمعون قدمت استقالتها".





أعلنت سفيرة لبنان في الأردن ترايسي شمعون استقالتها على الهواء مباشرة في لقاء مع الاعلامي مارسيل غانم في بيرنامج "صار الوقت" أمس الخميس وذلك على خلفية الانفجار الكبير الذي تعرضت له بيروت واحتجاجا على الفساد المستشري في جسد الدولة اللبنانية.