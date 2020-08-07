سيرين عبدالنور توجه الشكر لسفيرة لبنان بالأردن بعد تقديمها لاستقالتها

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
الفجر الفنى

 أعربت الفنانة سيرين عبد النور عن شكرها للسفيرة اللبنانية في الأردن بعد تقديم استقالتها، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على حسابها الشخصي على تويتر :"فخورين فيكي سفيرة لبنان بالاردن ترايسي شمعون قدمت استقالتها".

أعلنت سفيرة لبنان في الأردن ترايسي شمعون استقالتها على الهواء مباشرة في لقاء مع الاعلامي مارسيل غانم في بيرنامج "صار الوقت" أمس الخميس وذلك على خلفية الانفجار الكبير الذي تعرضت له بيروت واحتجاجا على الفساد المستشري في جسد الدولة اللبنانية.

أخبار تهمك

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لحاجزي وحدات دار مصر بمدينة العبور

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي في ورطة بسبب رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل- تعرض منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب للسرقة

منذ 34 دقيقة

رمضان صبحي يحسم جدل مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد بشأن ضمه نهائيا

منذ ساعة و نصف

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ أقل من ساعتين

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

منذ 43 دقيقة

أول تعليق من الأهلي على أزمة حسام عاشور الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستسلم في ملف إيقاف كهربا

منذ ساعة و 14 دقيقة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 19 ساعة

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس السبت

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أزمة جديدة في الأهلي بطليها فايلر ولجنة التخطيط والسبب «صفقة الموسم»

منذ ساعتين و 29 دقيقة

وفاة مساعد وزير الدفاع السعودي محمد العايش

منذ نصف ساعة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:40 م

عاجل- تعرض منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب للسرقة

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

01:01 م

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

01:17 م

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

11:38 ص

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا