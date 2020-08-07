بيان عاجل من التعليم حول نتيجة الثانوية لطلاب مدرسة رفعت عاشور

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
ريم محمود
أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا عاجلا بشأن ما أثير حول نتيجة الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور التابعة لإدارة ميت سلسيل التعليمية بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تلاحظ تداول كشوف على مواقع التواصل الاجتماعي بها مجاميع للطلاب الحاصلين على درجات فوق 400 درجة، والتي يظهر بها أرقام جلوس متفرقة وليست متتالية داخل اللجان.

وأشارت الوزارة في بيانها اليوم الجمعة، إلى أنه بعد بحث وتشريح المجموع الكلي لطلاب المدرسة تبين أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة بلغوا 403 طالب، منهم 384 طالبًا ناجحًا، و17 طالب (دور ثان)، و3 طلاب راسبين.

ولفتت إلى أنه بعد تشريح درجات الطلاب الناجحين، تبين أن هناك 226 طالب حصلوا على درجات من 205 إلى 379.5 درجة، و24 طالبًا حصلوا على درجات من 380 إلى 384.5 درجة، و20 طالبًا حصلوا على درجات من 385 إلى 389.5 درجة، و23 طالبًا حصلوا على درجات من 390 إلى 394.5 درجة، و25 طالبا حصلوا على درجات من 395 إلى 399.5 درجة، و25 طالبا حصلوا على درجات من 400 إلى 404.5 درجة، و41 طالبا حصلوا على درجات من 405 إلى 410 درجة، وذلك يتفق مع نسبة الشرائح للمجاميع على مستوى الجمهورية.

وتناشد الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسؤولة.


في سياق منفصل  أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مد فترة التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 20202021، حتى يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020، إلكترونيًا عبر الرابط التالي: https:ejsadm.moe.gov.eg

وأضافت الوزارة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي.

وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.

وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.

وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.


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