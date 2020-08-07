قبطان سفينة "نترات الأمونيوم" يفجر مفاجأة عن حادث مرفأ بيروت

نشرت صفحة "فرانس 24" عبر موقع "تويتر"، تقريرا يرصد تفاصيل جديدة عن حادث انفجار مرفأ بيروت والذي وقع منذ أيام، يكشفها قبطان السفينة الذي حمل شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت.





وأوضح التقرير، أن صاحب السفينة التي كانت محملة بنترات الأمونيوم هو الروسي يدعى إيجور، والذي استجوبته السلطات القبرصية بناءا على طلب لبنان.





وأفاد قبطان السفينة، أنه تم تفريغ الشحنة في عام 2015، وكان يمكن تسجيلها على أنها خطيرة، ونقلها لبعض الحقول لتسميد التربة بها.





ويذكر أن سفينة "روسوس" أبحرت في 2013 من جورجيا محملة بشحنة نترات الأمونيوم متجهة إلى موزمبيق، ولكنها توقفت في ميناء بيروت، وصااحب السفينة لم يدفع رسوم الميناء، فتم حجز السفينة، وبعدها بعام أطلق سراح طاقم السفينة التي غادرت ميناء بيروت من دون شحنة نترات الأمونيوم التي كانت على متنها، وذلك بحسب ما قاله قبطان السفينة.





ونقلت الشحنة إلى مستودع في ميناء بيروت وتم تخزينها هناك منذ ذلك الحين، وذلك حسبما أفاد قبطان السفينة.





أفاد موقع روسيا اليوم، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر بإعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت من دون اعتراض من أي من الوزراء.





وأضاف الموقع، أن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.





وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115. واوضح الاتحاد الأوروبي انه سيقوم بتفعيل نظام الحماية المدنية الخاص به لحشد عمال الطوارئ والمعدات من جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة لمساعدة بيروت بعد الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء.





وتقول مفوضية الاتحاد الأوروبي إن الخطة هي إرسال عاجل لأكثر من 100 من رجال الإطفاء بالمركبات والكلاب البوليسية والمعدات المصممة للعثور على الأشخاص المحاصرين في المناطق الحضرية. وتشارك جمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا واليونان وبولندا وهولندا ويتوقع انضمام دول أخرى.





سيساعد نظام رسم خرائط الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية على تحديد مدى الضرر. ويقول مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارسيتش، إن الاتحاد الأوروبي "يشارك سكان بيروت الصدمة والحزن" ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم مساعدة إضافية.





وتتجه المساعدات الدولية إلى بيروت، حيث ترسل بولندا فريقًا من حوالي 50 رجل إطفاء، بما في ذلك 39 من رجال الإنقاذ مع 4 كلاب ووحدة إنقاذ كيميائية. كما تتجه طائرة نقل عسكرية يونانية إلى لبنان مع فريق بحث وإنقاذ بمعدات متخصصة، بينما تقول قبرص إنها سترسل المساعدة.









كان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارا هائلا، وأوضحت التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.





كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.





وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.



