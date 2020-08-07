رمضان صبحي يحسم جدل مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد بشأن ضمه نهائيا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:42 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أمل الحلفاوي
يترقب الجميع وخاصة جماهير القلعة الحمراء مصير رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.


وأبدى رمضان صبحي رغبته في العودة إلى أوروبا، على الرغم من أن اللاعب كان سبق وكشف عن رغبته فى البقاء مع الأهلي، حتى أنه حث مسئولي الأحمر على تكثيف الجهود مع هدرسفيلد من أجل البقاء في القلعة الحمراء بشكل نهائي.


ويريد صبحي أن يخوض تجربة احترافية جديدة، آملا أن يصنع إنجازا هناك، على عكس ما حدث في تجربته ستوك سيتى وهيدرسفيلد الإنجليزيين.


وكانت شهدت الأيام الماضية، مفاوضات مكثفة من قبل إدارة الأهلى مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي، خاصة بعدما أعلن النادي الإنجليزى رفضه تمديد إعارة اللاعب التي انتهت فى 30 يونيو الماضي، وأنه يريد بيعه نهائيا.


موقف رمضان من المشاركة مع الأهلي بعد انتهاء مدة إعارته
في سياق آخر، أبلغ اتحاد الكرة إدارة الأهلي بشكل شفهي بعدم أحقية رمضان في المشاركة مع الفريق الأحمر هذا الموسم في أي بطولة محلية أو إفريقية، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.


وأشارت التقارير ذاتها وفقا لمصادر مطلعة، أن هناك توصيات من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن مد عقود اللاعبين المعارين غير ملزمة للأندية والاتحادات الأهلية.


إضافة إلى ذلك، كان على الأهلى مخاطبة اتحاد الكرة ونادي هيدرسفيلد لإخطاره بمد إعارة اللاعب، ولكن هذا لم يحدث، لذا لا يحق للأهلى إشراك رمضان صبحى في مباريات الدوري أو بطولة إفريقيا هذا الموسم.

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