الأمم المتحدة: الوضع في بيروت بالغ السوء

وصفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة لأمم المتحدة، الوضع في العاصمة اللبنانية بيروت بأنه بالغ السوء.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أن الجهات المانحة للبنان ستعقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو يوم الأحد المقبل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 شخصًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد في وقت سابق مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.